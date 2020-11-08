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Gündem Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...
Gündem

Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yolda yürüyen bir öğrencinin yüzüne hapşıran kadının umursamaz tavrı ve yaptığı iğrençlik pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:49:00 -
Diyarbakır'da iğrenç olay! Evine giden kız çocuğunun yanına gelip...

Koronavirüs vakalarının tırmanışta olduğu günlerde, yaşanan bu iğrenç olay güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir marketin önünde yaşananlar mide bulandırdı.

Yolda yürüyen maskesiz bir genç kız, okulundan çıktıktan sonra evine gittiği belirtilen kız çocuğunun yüzüne hapşırdı, hapşıran kız hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine gitti.

Olayın meydana geldiği yerdeki dükkan sahibi Mehmet Katran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" diye konuştu.

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