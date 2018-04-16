Diyarbakır'da hedef 1 milyon turist

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde, İstanbul Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı "Kortiktepe'den Diyarbakır'a" konulu resim sergisi açıldı.

Alp, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine ilişkin bilgi verdi.

Diyarbakır'ın şu anda huzur şehri olduğunu belirten Cemil Alp, "Diyarbakır sahabeler, peygamberler ve medeniyetler şehridir, 33 medeniyete başkentlik yapmıştır. Sadece yerli değil, yabancı turistin de bu bölgeye gelmesini arzu ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 400 bin olan turist sayısında bu yıl hedefimiz 1 milyonu aşmaktır." dedi.

Alp, Diyarbakır'ın dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi olduğunu, kentin hakettiği yere gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

İstanbul Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akgün de sergide 30 kursiyerin çalışmalarının yer aldığını dile getirdi.

Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu belirten Akgün, "Gelip burayı görmek lazım. Bu sıcak ilgiyi birçok ilde gördük ama Diyarbakır'ın atmosferi bizi ayrı etkiledi. Tarihi ve kültürüyle dolu dolu bir şehir. Diyarbakır'da memnun olduk ve doyduk, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

Kentte, Turizm Haftası kapsamında 22 Nisan'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA