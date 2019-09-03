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Diyarbakır’da HDP il binası önünde bir anne daha oturma eylemi başlattı

Diyarbakır’da Süleyman Çetinkaya’nın ailesinin çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla başlattığı oturma eylemine 4 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun da katıldı.

03 Eylül 2019 Salı 14:31
Diyarbakır’da HDP il binası önünde bir anne daha oturma eylemi başlattı

Diyarbakır’da Süleyman Çetinkaya’nın ailesinin çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla başlattığı oturma eylemine 4 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun da katıldı.


Diyarbakır’da daha önce Hacire Akar’ın oturma eylemi yaparak oğlunu terör örgütü PKK’nın ve siyasi uzantısı HDP’nin elinden kurtarmasını ardından çocukları kaçırılan başka aileler de seslerini yükseltmeye başladı. Bu sabah saatlerinde geçen Cuma günü oğlunun HDP il binasına girdikten sonra çıkamadığını ve Suriye’ye geçirildiğini ileri süren Süleyman Çetinkaya ailesinin eylemi devam ederken, 4 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa gönderildiğini iddia eden Remziye Akkoyun da oğlu Azat Akkoyun’un getirilmesini isteyerek oturma eylemine başladı.



“5 bin 500 para gönderirseniz Irak’a gelirsin oğlunu teslim ederiz dediler”


Oğlunun 4 yıl önce ortadan kaybolduğunu belirten anne Remziye Akkoyun, “Azat’ım 4 yıldır kayıp. Aradık, bulamadık. 4 yıl geçtikten sonra bir gece Irak’a kaçtı. ’5 bin 500 para gönderirseniz Irak’a gelirsiniz, oğlunuzu teslim ederiz’ dediler. Öğlendi aradılar, ’oğlunuz Irak’ta yakalandı’ dediler. Onlara dedim ki ’oğlumu ne yaptıysanız getirin’ dedim. Babasına dedim, gittiği yıl dedim sen Türkçe biliyorsun gel gidelim şikayet edelim. Oğluma ne yaptıysanız çıkarttın getirin diyelim. Benim de Türkçem yok. Bende partiye geldim ne yapıyorsanız yapın oğlumu getirin dedim. Karakola gittim. Orada onlardan bir kadın başıma çay döktü. Ben de ona bıçak çektim ve polisler bizi aldı. Bende Türkçe bilmediğimi söyledim. Oğlumu istediğimi söyledim. Babası da gelmedi. Oğlumu dört kişi kandırdı. Kandıranlara beddua ettim biri kaza geçirdi öldü. Her gün partiyle kavga ediyorum, karakola gidiyorum” dedi.


Ailelerin oturma eylemi devam ederken, yetkililerden ve çocukları kayıp diğer ailelerin de destek vermelerini talep etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:31
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