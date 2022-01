Diyarbakır'da hayvanlar birbirini mi yiyor? Belediyeden açıklama!

YENİ AKİT ANKARA

Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda hayvan barınakları ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, “Her daim can dostlarımıza en iyi şekilde bakmaya devam edeceğiz” açıklaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, her daim can dostlarımıza en iyi şekilde bakmaya, hasta veya yaralı olanları, iyileşene kadar sıcak yuvamızda misafir etmeye, sahiplenmeye, sahiplendirmeye ve tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Geçici Bakımevinde hayvanların birbirini yediği ve hasta vaziyette bırakıldığı’na ilişkin paylaşımlar doğru değildir. Geçici Hayvan Bakımevimizde bulunan toplam 80 köpek ve 15 kedi, yenilediğimiz rehabilitasyon merkezimize, 09.01.2022 tarihinde taşınmıştır. Bahsi geçen bölgede, bakımevimize kayıtlı olmayan sokak hayvanları vardır ve beslenmeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Söz konusu görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, görüntülerdeki ölü hayvanların başka yerlerden getirilerek geçici bakımevimizin yanında sergilendiğini; vatandaşımızın merhamet ve acima duygularını sömürerek bu yönde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, can dostlarımızın hizmetine sunduğumuz 5 yıldızlı, yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gölgelemeye yönelik çirkin bir kurmaca ve iftira amacı taşıdığını göstermektedir. Masum canları hunharca bu hale getirip ardından görüntülerini çeken ve fütursuzca sergileyenler hakkında ilgili kurumlar nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, her daim can dostlarımıza en iyi şekilde bakmaya, hasta veya yaralı olanları, iyileşene kadar sıcak yuvamızda misafir etmeye, sahiplenmeye, sahiplendirmeye ve tüm imkânlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”