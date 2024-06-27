Diyarbakır’da ‘Hasat’ operasyonu: 9 kişi paketlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karışan çetenin üyelerini takibe aldı. Kamera görüntüleriyle bir dijital ajanda oluşturan polis, tek tek şahısları tespit ederek düğmeye bastı. Düzenlenen “Hasat” adlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve motosikletler ele geçirildi. Örgütün üst olarak kullandığı manavda yapılan aramada ise sebze kasalarının içinde AK-47 Kalaşnikof silah bulundu.

Örgüt liderinin 12 yıl aramasının olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Çete üyesi K.P’nin arabasında yapılan aramada ise 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şubesi tarafından ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda son bir ay içerisinde 54 tabanca ele geçirildi.