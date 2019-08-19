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Diyarbakır’da görevden almalar başladı! Terör iltisaklı 29 memur ve işçinin görevine son verildi

Kayyum atanan Diyarbakır Belediyesinde HDP’nin işe yetleştirdiği 29 memur ve 8 işçi görevden uzaklaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamada “31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır.” denildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
Diyarbakır’da görevden almalar başladı! Terör iltisaklı 29 memur ve işçinin görevine son verildi

 Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr 

Kayyum atanan Diyarbakır Belediyesinde HDP’nin işe yetleştirdiği 29 memur ve 8 işçi görevden uzaklaştırıldı.

Terör iltisaklı kişiler görevden uzaklaştırıldı

Kayyum olarak belediyeye atanan valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır.

Ayrıca 19.08.2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 Başkanlık Danışmanının da görevlerine son verilmiştir.

Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.”

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:45
  1. Aydın
  2. Diyarbakır Belediyesi

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