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Diyarbakır’da gıda denetimleri sürüyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşların gıda güvenliği ve sağlığı için denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

2020-04-28 10:33:13 -
Diyarbakır’da gıda denetimleri sürüyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşların gıda güvenliği ve sağlığı için denetimlerine ara vermeden devam ediyor.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi gıda kontrolleri Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra, sosyal mesafenin korunması, işletmelerde çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz olarak uygulanması yönünde gıda işletmelerine yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.


Denetimlerin, korona virüs salgınına rağmen artarak devam edeceği kaydedildi.

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