  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliler! Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre, emekliler için en iyi Avrupa ülkesi Hollanda! Belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Parasını Kur Korumalı Mevduata yatıranlar dikkat! Cem Küçük tarih verdi

Bahçeli'den Gazze açıklaması: Tahammül sınırlarını çoktan aştı

Bir Arap ülkesi daha İsrail-Filistin savaşına müdahil oldu: Sonuçlarına katlanacaklar

Arjantin'den duyurdu: Ekonomik krizin gölgesinde, görülmemiş değişimler! Halk yeni devlet başkanını seçecek

İsrail ve ABD'nin Türkiye planı deşifre oldu! İstihbarat Servisi şefi skandalı duyurdu

Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı

130 mağazası olan giyim devi iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak

İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir
Aktüel Diyarbakır'da fast food zinciri şubesine maytap atıldı
Aktüel

Diyarbakır'da fast food zinciri şubesine maytap atıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:35:00 -
Diyarbakır'da fast food zinciri şubesine maytap atıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, saat 23.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan fast food zincirinin şubesine kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından maytap atıldı. Olayda yaralanan olmazken polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi
Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi

Gündem

Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23