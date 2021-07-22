Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Otogar önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'dan Antalya'ya Kurban Bayramı tatili için yolcularını alan 21 AE 101 plakalı otobüs seyir halinde iken aniden yandı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yol üstünde durarak yolcularını tahliye ettikten sonra çevredekilerin yardımıyla bagajları boşalttı. Arka kısmında başlayan yangın otobüsü sarmadan tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlerken yolcular kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi yeterli gelmezken, bu sırada yanan araçta bir patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürüldü. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, trafiğe kapanan yol açıldı, hurdaya dönen otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.