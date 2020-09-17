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Aktüel Diyarbakır'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi
Aktüel

Diyarbakır'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:55:44 -
Diyarbakır'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit ailesi ve gazilere gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Öğretmenevin'de düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, milletin bekası, bayrağın ilelebet göklerde dalgalanması için canından vazgeçip ama asla vatanından vazgeçmeyen bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

"Bizim ecdadımızda, kahramanlarımızla, önderlerimiz ya gazidir ya da şehittir. Bir gün bize de vazife düşerse biz de vatan için fedakarlık durumunda kalırsak bizim kılavuzumuz da kahramanlarımızın, ecdadımızın, önderlerimizin, gazi ve şehadet ünvanları olacaktır. Anneler kınalı kuzularını vatanın toprağına emanet ederler. Ama şehit anneleri bilsinler ki onlar da bize şehitlerimizin emanetidirler. Bizler onlara devlet ve millet olarak şehitlerimizin emaneti olarak bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz."

Vali Karaloğlu, daha sonra şehit yakınlarına ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratını" takdim etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

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