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Diyarbakır'da dehşet anları!

Diyarbakır'da çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan doktor ve hemşire yolda yürüdükleri esnada bastıkları yerin çökmesiyle çukura düştü.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:36

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı.

Çevredekiler yardıma koştu

Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı. Öte yandan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:36
  1. doktor hemşire
  2. asfalt çökmesi

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