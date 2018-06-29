Diyarbakır'da cuma çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar var
Diyarbakır Hani'de cuma namazı sonrası cemaatin camiden çıkışı esnasında silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.29 Haziran 2018 Cuma 15:20
Alınan bilgiye göre, Gürbüz Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası silahlı saldırgan, cemaatin çıkışı sırasında aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişiye silahla ateş açtı.
Saldırıda çevredekilerin de aralarında olduğu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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