Diyarbakır'da cuma çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Gürbüz Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası silahlı saldırgan, cemaatin çıkışı sırasında aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişiye silahla ateş açtı.

Saldırıda çevredekilerin de aralarında olduğu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.