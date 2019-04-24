Diyarbakır’da çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, kentte kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra şehrin tanıtımına katkıda bulunmak için başlattığı etkinlikler kapsamında, çocukları uçurtma şenliğinde buluşturdu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, kentte kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra şehrin tanıtımına katkıda bulunmak için başlattığı etkinlikler kapsamında, çocukları uçurtma şenliğinde buluşturdu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun düzenlediği 16. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali kapsamında, Kayapınar İlçe Belediyesi’nin katkılarıyla, uçurtma şenliği düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bulunan Devegeçidi’ne düzenlenen uçurtma şenliğine katılan yaklaşık 500 çocuk, uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi. Onlarca uçurtmanın aynı anda gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte, gökyüzünde izlemeye doyumsuz bir manzara oluştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, uçurtma şenliğini geleneksel hale getireceklerini söyledi. Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali kapsamında uçurtma şenliği düzenlediklerini kaydeden Eryiğit, “Yaklaşık 500 çocuğumuza uçurtma, şapka ve tişörtler dağıttık. Diyarbakır’da oldukça fazla seyircimiz var, salonlarımız dolu. Uçurtma şenliğinin bu sene 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şenliğe katılan çocuklar da uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, etkinlikte emekleri geçen herkese teşekkür etti.

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