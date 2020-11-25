Diyarbakır'da çek hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir araçtan 1 milyon 194 bin 500 lira değerinde çek çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 17 Kasım'da merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'nda bir araçtan 1 milyon 194 bin 500 lira değerinde çek çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildi.

Olayı gerçekleştirenlerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda Ş.İ, A.B. ve R.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.