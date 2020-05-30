Diyarbakır’da bir eve silahlı saldırı! Kanlar içerisinde bulunan kadın kurtarılamadı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlarla saldırı düzenlendi, 1 kadın öldü.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 187. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri evin içerisinde Nurcan Polat isimli bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamadı. Öte yandan güvenlik güçleri saldırı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yaptı.