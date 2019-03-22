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Diyarbakır'da bağımsız adaydan 'bedava elektrik, su ve internet' vaadi

Diyarbakır’ın bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Sancar, seçilmesi durumunda su, elektrik ve internetin bedava olacağını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 19:27
Diyarbakır'da bağımsız adaydan 'bedava elektrik, su ve internet' vaadi

Diyarbakır’dan bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hasan Sancar, vaatleriyle dikkat çekiyor.

"Kullanılmayan yaklaşık 200 bin oy var"

Sancar,  "Diyarbakır'da kullanılmayan yaklaşık 200 bin oy var. Ve biz de kimsesizlerin kimi olma adına, farkındalık yaratma adına aday olduk" ifadelerini kullandı.

"Metan gazından ürettiğimiz elektriği satacağız"

Sancar seçilmesi durumunda vaatlerini de sıraladı, "Diyarbakır'da elektrik, su ve internet bedava yapacağız diyoruz. Metan gazından elektrik üreteceğiz. Metan gazından ürettiğimiz elektriği TEDAŞ'a satacağız.

"Su boşa akıyor zaten"

İnternetin de 26 milyonluk bir ödemesi vardır. Bu da bir büyükşehir belediyesi için büyük bir para değildir. Su boşa akıyor zaten. Bunun için gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız. Diyarbakır'ın suyu bedava olacak. Çünkü fizyolojik bir ihtiyaç." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:27
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YORUM YAZ

  • Yalman GüçYalman Güç1 sa önce
    H asan Sancar ,Seçmenlerin zaten beleş kullanıyorlar.Ama adı şimdi KAÇAY .Beleş edipte ne yapacaksın ,yani cebimize paramı sokuşturacaksın?

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