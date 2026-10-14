Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşini öldüren Zübeyir Ateş'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaklaşık 7 yıldır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Kerima Ateş'i (58) tabancayla öldüren, kızı H.A.'yı (36) yaralayan tutuklu sanık Zübeyir Ateş (72) hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanık için ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 15 Nisan 2026'da Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Serhat Sitesi'nde meydana geldi. Kerima Ateş ile kızı H.A.'nın bulunduğu siteye gelen Zübeyir Ateş, çıkan tartışmada ikisine tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; hastaneye kaldırılan Kerima Ateş hayatını kaybetti, kızı H.A. tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Zübeyir Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Zübeyir Ateş ile Kerima Ateş'in yaklaşık 7 yıldır ayrı yaşadıkları, Kerima Ateş'in bu süreçte çocuklarıyla birlikte hayatını sürdürdüğü belirtildi. Sanığın ayrı yaşamayı kabullenemediği, uzun süredir eşi ile çocuklarının yaşadığı siteyi gözetlediği belirlendi.

İddianameye göre Kerima Ateş ile kızı H.A., olay günü hasta ziyaretine gitmek üzere saat 18.30 sıralarında evlerinden çıktı. Anne ile kızı, saat 21.14 sıralarında ikametlerinin bulunduğu siteye geldikleri sırada Turgut Özal Bulvarı'nda Zübeyir Ateş ile karşılaştı. İddianamede, sanığın siteye giren anne ile kızıyla tartıştığı, ardından ikisine öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edildi.

Görgü tanığı 2-3 el silah sesi duydu

İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı G.K., olay günü siteye girdiği sırada 2-3 el silah sesi duyduğunu söyledi. G.K., "Geriye dönüp baktığımda gece ve karanlık olmasından dolayı yüzünü göremediğim bir kişinin, bir kadını yaraladığını aynı kişinin başka bir kadının da göğsüne doğru 2 el ateş ettiğini gördüm. Daha sonra kişi, elindeki silahla yürüyerek siteden ayrıldı" dedi.

Savunmasında "beni evden kovdular" dedi

Sanık Zübeyir Ateş'in savunması da iddianamede yer aldı. Ateş, "Eşimle yıllardır ayrı yaşıyoruz. Eşim ve çocuklarım beni evden kovdular. Bu nedenle başka bir evde yaşıyordum. Eşim ve çocuklarımdan evi boşaltmalarını istedim. Onlarsa bu isteğime yanaşmadılar. Bu sebeple uzun yıllardır taşıdığım tabancayla olay yerine gittim. Eşim ve kızımla karşılaştığımda, evin anahtarını kendilerinden istedim. Onlar da hakaret ederek beni ittiler. Daha sonra söz konusu olayı gerçekleştirdim" dedi.

Ruhsatsız tabanca ve 3 suçtan ceza talebi

İddianamede, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğunun kaydedildiği belirtildi. Otopsi raporunda ise Kerima Ateş'in ölümünün, ateşli silah yaralanmasına bağlı kaburga kemiklerindeki kırıklar ile iç organ yaralanması sonucu meydana gelen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirlendiği ifade edildi.

İddianamenin sonuç bölümünde Zübeyir Ateş'in, Kerima Ateş'i tabancayla ateş ederek kasten öldürdüğü, kızı H.A.'yı öldürme kastıyla ateş ederek kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ve ruhsatsız silah, şarjör ile mermileri taşıyıp bulundurarak 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işlediği değerlendirmesine yer verildi. Sanık hakkında bu 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.