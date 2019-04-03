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Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 18:08
Diyarbakır'da aynı yolda 3 kaza: 7 yaralı

Diyarbakır- Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle art arda kaza yaşandı. Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.  

Daha sonra meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 18:08
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. Trafik kazası
  4. yaralılar var

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