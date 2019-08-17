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Diyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndü

Diyarbakır’da sabaha karşı bir Aile Sağlık Merkezine (ASM) ait jeneratör, bölgede aşırı enerji tüketiminden kaynaklı olarak enerji nakil hattında yaşanan elektrik kesintisinden dolayı 2 saat boyunca aralıksız bir şekilde çalışınca bir anda alev aldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
Diyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndü

Diyarbakır’da sabaha karşı bir Aile Sağlık Merkezine (ASM) ait jeneratör, bölgede aşırı enerji tüketiminden kaynaklı olarak enerji nakil hattında yaşanan elektrik kesintisinden dolayı 2 saat boyunca aralıksız bir şekilde çalışınca bir anda alev aldı. Alev alan jeneratör sağlık merkezi çalışanı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan İskanevleri Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. Bölgede aşırı enerji tüketiminden kaynaklı olarak kesilen elektriklerin ardından jeneratör otomatik olarak devreye girerek 2 saat boyunca aralıksız bir şekilde çalıştı. İki saat boyunca çalışan jeneratör bir anda alev alırken, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık merkezi çalışanı alevlere yangın tüpü ile müdahalede bulunarak söndürürken daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bir süre soğutma çalışma yaparak yangını kontrol altına aldı.


Sabaha karşı yaşanan olay sonrası DEDAŞ ekipleri enerji nakil hattında yaşanan kesintiyle ilgili çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise olayla ilgili olarak tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
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