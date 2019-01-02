Diyarbakır'da askeri hareketlilik! Yola çıktılar
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel harekatı öncesi Diyarbakır'dan Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.02 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
Diyarbakır'dan Suriye sınırında bulunan birliklere askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndan çok sayıda askeri araç ve personel, öğleden sonra çıkış yaptı.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, Elazığ Caddesi'nden Mardin'e doğru gitti.
Askeri araç ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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