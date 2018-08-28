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Diyarbakır’da arazi kavgasında taş ve sopalar konuştu: 4’ü ağır 10 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:14
Diyarbakır’da arazi kavgasında taş ve sopalar konuştu: 4’ü ağır 10 yaralı

Akraba olan ve aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeni ile gerginlik bulunan iki aile, cadde üzerindeki ışıklarda karşılaştı. Bir süre sözlü tartışmanın yaşandığı olay, bir anda taşlı sopalı kavgaya döndü.

Diğer aile fertlerinin de karışması ile büyüyen kavga üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

4'Ü AĞIR 10 YARALI

Olay yerine çağrılan güvenlik güçlerinin kavgayı ayırmasının ardından sağlık görevlileri, kavgada yaralananlara ilk müdahaleyi ambulanslarda yaptı. 4’ü ağır toplam 10 yaralı, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın çıktığı kahveye geçen güvenlik güçleri, burudan vatandaşların çıkmasına izin vermedi. Daha sonra kavgaya karışan şahısları tespit etmek isteyen polisler, etrafta bulunan şüpheli vatandaşları GBT sorgusundan geçirdi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, 4’erli gruplar halinde olay yerine giriş çıkışları kapattı.

Yunus polislerin de desteğe geldiği çevrede gerginlik devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:14
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