Diyarbakır'da anne dehşeti: 3 aylık bebeğini pencereden attı
Gündem

Diyarbakır'da anne dehşeti: 3 aylık bebeğini pencereden attı

Diyarbakır’da anne dehşeti: 3 aylık bebeğini pencereden attı

Diyarbakır’da sinir krizi geçirdiği belirtilen bir anne, 3 aylık bebeğini 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağıya attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, acı olay büyük üzüntü yarattı. Anne, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen N. E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde 3 aylık bebeğini pencereden attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

