Diyarbakır'da anız yakanlara idari para cezası uygulanacak

Anız yangınlarına ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, anız yangınlarının oluşturduğu tahribata dikkat çekti.

Anız yangınları, toprak verimliliğini düşürmekte ve toprakların zamanla çölleşmesine neden olduğunu belirtilen yazılı açıklamada, yangının insanların ve hayvanların yaşam kalitelerinin düşmesine neden olduğu kaydedildi.

Anız yakmanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında dekar başına 386 bin 79 TL idari para cezası kesileceği bildirildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için; hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili olarak, çiftçilerin eğitilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır." denildi.

İlimiz yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı varlığı ile ülkemizin en önemli illeri arasında olduğunu belirtilen açıklamada, "Bu alanın yaklaşık 5 milyon dekarlık kısmında da hububat tarımı (buğday, arpa, mısır, çeltik) yapılmaktadır. Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarına (sap, başak ekseni, vb.) anız denilmektedir. Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak İlimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır. Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini düşürmekte, zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte; toprağımız, hayvanlarımız, tüm doğa anız yangınlarından zarar görmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Diyarbakır'da anız yakılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anız yakılmasının engellenmesi ile ilgili eğitim yayım çalışmalarımız her yıl eğitim ve yayım programına alınmakta, çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ve Valilik Tebliği ile anız yakılan alanların tespiti ve tutulan tutanakların cezai işlem için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesi görevi İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Valilik Tebliği ile anız yakılması yasaklanmış olup, yakanlar hakkında dekar başına 386 bin 79 TL idari para cezası uygulanacaktır (Anız yakılan alan meskûn mahallere veya orman ya da sulak alanlara bitişik ise bu ceza beş kat artmaktadır). Anız yangın ihbarı için de (İtfaiye, Orman, Polis ve Jandarma) 112 aranacaktır." (İLKHA)