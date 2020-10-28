Diyarbakır’da akşam ezanı saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri!

Diyarbakır’da namaz vakitleri, Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır namaz vakitleri günlük, haftalık ve aylık olarak açıklandı. Rebiulevvel ayının en önemli günlerinden biri olan Mevlid kandili günü ibadetini idrak vermek isteyen vatandaşlar Diyarbakır’da akşam ezanı ve yatsı ezanı ne saat kaçta? sorusu sorulmaya başlandı. Diyarbakır akşam ve yatsı namazı saatlerine haberimizin detayından ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır’da akşam ezanı saat kaçta?

Diyarbakır namaz vakitleri. 28 Ekim Çarşamba günü Mevlid kandili akşamı Diyarbakır’da akşam ezanı saati 17:32, Diyarbakır yatsı namazı vakti ise 18:49’dur.

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