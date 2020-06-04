Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.