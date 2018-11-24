Diyarbakır'da aday kayyım Cumali Atila
AK Parti, yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına kayyım olarak atanan Cumali Atila'ı aday gösterdi.24 Kasım 2018 Cumartesi 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen törende AK Parti'nin belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2 yılı aşkın süredir İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı atanan kayyım Cumali Atila'ı aday gösterdiklerini açıkladı.
Cumali Atila, HDP'li eski belediye başkanı Gültan Kışanak'ın belediyeyi PKK terör örgütünün çiftliğine çevirmesi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanmıştı.
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