0553 313 94 23

Diyarbakır'da aday kayyım Cumali Atila

AK Parti, yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına kayyım olarak atanan Cumali Atila'ı aday gösterdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:37
Diyarbakır'da aday kayyım Cumali Atila

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen törende AK Parti'nin belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2 yılı aşkın süredir İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı atanan kayyım Cumali Atila'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

Cumali Atila, HDP'li eski belediye başkanı Gültan Kışanak'ın belediyeyi PKK terör örgütünün çiftliğine çevirmesi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak atanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:37
  1. Cumali Atila
  2. Haliç Kongre Merkezi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahşap boyama aldı başını gidiyor
    1. Ahşap boyama aldı başını gidiyor
    2. Real Madrid farklı yenildi
    3. Bakan Ersoy'dan Saraybosna'da Başçarşı..
    4. 'Camide siyaset yapılıyor' diyen..
    5. Suriyeli isim açıkladı: Bir Arap..
    6. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. İlk ütüler böyleydi
    13. İnsanlar bu cezaevine girmek için para..
    14. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    15. Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte..
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. Bembeyaz dişler için...
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan
    20. Şahin Şerifoğulları kimdir?
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!