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Aktüel Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 09:44:00 -
Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, ayrılıkçı terör örgütü ile uyuşturucu üreticileri ve kaçakçıları arasındaki bağlantının somut delillerle yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım-7 harekatı kapsamında, Lice ilçesi Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında saklanan uyuşturucular ve saklanan şüpheliler  adalete teslim edildi. Narko terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 30 farklı noktada 780 kilogram toz, 214 kilogram esrar, 247 bin 400 kök kenevir ve tabanca, dürbün, uyku tulumu ve sırt çantası silah üzerinde bulunan termal cihaz olmak üzere 994 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay yerinde uyuşturucular imha edildi.

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