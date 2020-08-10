Diyarbakır'da 975 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 975 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, zanlıları adalete teslim etmek amacıyla Kayacık Mahallesi kırsalında yürütülen "narkoterör operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 10 farklı noktada 975 bin kök Hint keneviri ve 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış ve çalıların arasına gizlenmiş çuvallarda 176 kilogram kubar esrar ve kenevirleri sulamak amacıyla tarlalarda kurulu 1950 metre su hortumu ele geçirildi.

Esrar muhafaza altına alındı, kenevirler numune alınmasını müteakip diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

