  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da 975 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:30:33 -
Diyarbakır'da 975 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 975 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, zanlıları adalete teslim etmek amacıyla Kayacık Mahallesi kırsalında yürütülen "narkoterör operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 10 farklı noktada 975 bin kök Hint keneviri ve 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış ve çalıların arasına gizlenmiş çuvallarda 176 kilogram kubar esrar ve kenevirleri sulamak amacıyla tarlalarda kurulu 1950 metre su hortumu ele geçirildi.

Esrar muhafaza altına alındı, kenevirler numune alınmasını müteakip diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
K-Pop, üst aklın projesi
Gündem

K-Pop, üst aklın projesi

Kore dizileri, K-Pop ve BTS çılgınlığının dikkatlice tezgâhlanmış bir fesat olduğuna işaret eden eğitimci yazar Sinan Dolayman, “Klipleri il..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı