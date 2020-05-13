  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da 81 yaşındaki Hasan Hazar, koronavirüsü yendi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:32:07 -
Diyarbakır'da 81 yaşındaki Hasan Hazar, koronavirüsü yendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 81 yaşındaki Hasan Hazar, 32 günlük mücadelenin ardından koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan 81 yaşındaki Hasan Hazar 12 Nisan'da hastanede tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Hazar, yoğun bakım servisine alındı. Tedavisi sürerken solunum yetmezliği nedeniyle Hazar, solunum cihazına bağlandı.

32 günlük mücadelenin ardından yoğun bakım servisinden çıkarılan Hazar, sağlık çalışanların alkışları arasında normal servise alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı