  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:02:48 -
Diyarbakır'da 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda Lice ilçesi ile Kocaköy ilçesi kırsalında olmak üzere dört farklı noktada araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde esrar olduğu, bu uyuşturucunun devam eden operasyonlar nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadığı ve ilerleyen tarihlerde alıcılar tarafından alınarak metropol şehirlere sevk edileceği bilgisinin alındığı bildirildi.

​Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri ile Kocaköy ilçesinin Boyunlu ve Gözebaşı köyleri kırsalında belirlenen yerlerde yapılan fiziki takibin ardından 4 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda, çalılıklar arasına çuvallar ve poşetler içerisine gizlenmiş, satışa hazır 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı, şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği aktarıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı