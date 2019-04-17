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Diyarbakır'da 720 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 720 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
Diyarbakır'da 720 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 720 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Kocaköy ilçesinde 2 operasyon düzenledi.

Kocaköy yakınlarında durdurulan araçtaki aramada, 210 kilogram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Gözebaşı köyündeki operasyonda ise 510 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. 

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bu yıl düzenlenen 339 narkotik operasyonunda, 1 ton 858 kilo 662 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 27 gram eroin, 8,61 gram kokain, 10 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu, 52 bin 250 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 4 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 53 bin 136 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 463 şüpheliden 140'ı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
  1. Diyarbakır
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. diyarbakır esrar operasyonu

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