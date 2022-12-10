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Yerel Diyarbakır'da 51 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır'da 51 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 14:17:00 -
Diyarbakır'da 51 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Silvan'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli B.A. ve V.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

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