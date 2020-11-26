Diyarbakır'da 448 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 448 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla süren Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesinin Çavundur ve Kulp ilçesinin Yüklüce ile Hambuj mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 381 kilogram toz, 67 kilogram skunk olmak üzere 448 kilogram esrar, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 40 fişek, 9 ısı yalıtımlı şemsiye ile tespit edilen 4 sığınakta 14 tüp, ev tipi ikili ocak, mikro dalga fırın, 27 pil, 2 uyku tulumu, 5 battaniye, 2 kamuflaj kar elbisesi, muhtelif miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ile örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.