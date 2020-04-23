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Aktüel

Diyarbakır’da 23 Nisan coşkusu

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı İstiklal Marşı, havai fişek gösterisi ve konserle kutlandı.

2020-04-23 23:33:54 -
Diyarbakır’da 23 Nisan coşkusu

Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı İstiklal Marşı, havai fişek gösterisi ve konserle kutlandı. Binlerce vatandaş balkonlarında doyasıya eğlendi.


Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde binlerce vatandaşlar saat 21.00’da İstiklal Marşını balkonlarında okudu. Daha sonra havai fişek ve konser gösterisiyle balkonlarında doyasıya eğlenen binlerce vatandaş doyasıya eğlendi. Görevleri başında olan güvenlik güçleri ve basın mensupları aileleriyle görüntülü bağlanarak anı yaşadı. Balkonlara asılan binlerce Türk bayrağı görsel şölen oluşturdu. Kürtçe, Türkçe ve Zazaca şarkılar söylendikten sonra Ramazan ayına özel ilahilerde okundu. Diyarbakırlılara unutulmaz yaşanan geceye vatandaşlar zılgıt ve alkışlarla eşlik ederek evlerinde halay çekti. Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına ‘Evde Kal’ pankartları astı.

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