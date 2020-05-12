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Aktüel

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ben-u Sen Mahallesinde dün gece saatlerine kadar çeşitli yerlerde devam eden ve 2 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:29:26 -
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ben-u Sen Mahallesinde dün gece saatlerine kadar çeşitli yerlerde devam eden ve 2 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.


Olay, Yenişehir ilçesi Ben-u Sen Mahallesi 208., 255. ve 41. sokaklarında meydana geldi. Aralarında motosiklet kazasından dolayı husumet başlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Şehmuz A. ve İzzettin E. hayatını kaybederken, Hatip A., Orhan A., Fikri A., Cihan Ç., Nazlı E. ve 6 yaşındaki Yücel E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.


Diyarbakır İ Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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