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Aktüel Diyarbakır'da 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Aktüel

Diyarbakır'da 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

7 bin 688 kişinin güvenlik sorgusu yapıldı, 2 bin 839 kişi ve 872 araç kontrol edildi, farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:42:08 -
Diyarbakır'da 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce suçların önlenmesi ve suç faillerinin yakalanması amacıyla Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi merkezli olmak üzere 41 adrese operasyon düzenlendi, ayrıca il genelinde uygulama yapıldı.

Hava destekli ve 2 bin polisin görev aldığı çalışmada, 7 bin 688 kişinin güvenlik sorgusu yapıldı, 2 bin 839 kişi ve 872 araç kontrol edildi.

Uygulamada farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız silah, 31,3 gram uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve 10 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

13 araca 16 bin 815 lira cezai işlem uygulanan ve 112 iş yeri denetlenen uygulama kapsamında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri ihlal eden 26 kişiye 23 bin 400 lira ceza kesildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen suçla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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