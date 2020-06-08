  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Diyarbakır’da 10 Haziran’dan itibaren maskesiz dolaşma yasaklandı

Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 Haziran’dan itibaren vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:13:21 -
Diyarbakır’da 10 Haziran’dan itibaren maskesiz dolaşma yasaklandı

Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 Haziran’dan itibaren vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.


Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarının yüksek seviyeye ulaşması üzerine vatandaşların maskesiz dolaşımı kısıtlanırken, kısıtlamaya ilişkin açıklamayı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Güzeloğlu, "Değerli hemşehrilerim, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran’dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı