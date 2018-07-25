Diyarbakır’da 10 bin kişi işe kavuşuyor

Valilik öncülüğünde yaklaşık 4 yıl önce Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen tekstilcilerin, konfeksiyon üretimi yapan firmaların Diyarbakır’a yatırım yapması için hazırladığı proje, ilgili bakanlıklar ile Karacadağ Kalkınma Ajansının desteği ile uygulamaya konuldu.

Projede öngörülen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin, Diyarbakır-Elazığ karayolunda 129 hektar alanda kurulması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda söz konusu bölgeye yatırım yapmak için başvuru yapan firmalara arsa tahsisine başlandı. Aralarında İstanbul, Bursa ve İzmir’den gelenlerin de yer aldığı 69 firma üretim tesisi kurmak için yer talebinde bulundu. 360 milyon lira yatırımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt eden firmalar, arsa tahsisinin ardından birkaç ay içerisinde konfeksiyon üretim tesislerin yapımına başlayacak. Firmaların büyük çoğunluğunun 2019 yılında üretime geçmesi bekleniyor.

Yatırım için İstanbul’dan gelen Sabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Sami Yılmaz, konfeksiyon sektörünün yoğun istihdam içerdiğini söyledi. İstanbul’da sektörde çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını belirten Yılmaz, bu nedenle işletmelerini Anadolu’ya taşımanın arayışına girdiklerini kaydetti. SYL Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Soylu, işçi bulamadıkları için firmaların İstanbul’da üretim yapmakta zorlandığını söyledi. Diyarbakır’da ilk etapta 300 kişinin çalışacağı bir tesis kuracaklarını aktaran Soylu, “İşimizin yüzde 90’ını Diyarbakır’a taşımayı planlıyoruz. İlk etapta 300 kişi daha sonra 700-800 kişi çalıştırmayı hedefliyoruz. Diyarbakır’daki gençleri İstanbul’da eğitip sonra burada çalıştırma hedefimiz var” dedi.

İstanbul’daki Roba Tekstil’in temsilcisi Çetin Yılmaz, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim yapan firmalar için büyük fırsat olduğunu belirtti.

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu da genç nüfusun ve işsizliğin yoğun olduğu bölgede tekstil yatırımlarının çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.