0553 313 94 23

Diyarbakır’da 10 bin kişi işe kavuşuyor

Diyarbakır’daki Tekstilkent Projesi 10 bin kişiyi istihdama kavuşturacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
Diyarbakır’da 10 bin kişi işe kavuşuyor

Valilik öncülüğünde yaklaşık 4 yıl önce Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen tekstilcilerin, konfeksiyon üretimi yapan firmaların Diyarbakır’a yatırım yapması için hazırladığı proje, ilgili bakanlıklar ile Karacadağ Kalkınma Ajansının desteği ile uygulamaya konuldu.

Projede öngörülen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin, Diyarbakır-Elazığ karayolunda 129 hektar alanda kurulması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda söz konusu bölgeye yatırım yapmak için başvuru yapan firmalara arsa tahsisine başlandı. Aralarında İstanbul, Bursa ve İzmir’den gelenlerin de yer aldığı 69 firma üretim tesisi kurmak için yer talebinde bulundu. 360 milyon lira yatırımla 10 bin kişiyi istihdam etmeyi taahhüt eden firmalar, arsa tahsisinin ardından birkaç ay içerisinde konfeksiyon üretim tesislerin yapımına başlayacak. Firmaların büyük çoğunluğunun 2019 yılında üretime geçmesi bekleniyor.

Yatırım için İstanbul’dan gelen Sabra Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Sami Yılmaz, konfeksiyon sektörünün yoğun istihdam içerdiğini söyledi. İstanbul’da sektörde çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını belirten Yılmaz, bu nedenle işletmelerini Anadolu’ya taşımanın arayışına girdiklerini kaydetti. SYL Tekstil  Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Soylu, işçi bulamadıkları için firmaların İstanbul’da üretim yapmakta zorlandığını söyledi. Diyarbakır’da ilk etapta 300 kişinin çalışacağı bir tesis kuracaklarını aktaran Soylu, “İşimizin yüzde 90’ını Diyarbakır’a taşımayı planlıyoruz. İlk etapta 300 kişi daha sonra 700-800 kişi çalıştırmayı hedefliyoruz. Diyarbakır’daki gençleri İstanbul’da eğitip sonra burada çalıştırma hedefimiz var” dedi.

İstanbul’daki Roba Tekstil’in temsilcisi Çetin Yılmaz, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim yapan firmalar için büyük fırsat olduğunu belirtti.

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu da genç nüfusun ve işsizliğin yoğun olduğu bölgede tekstil yatırımlarının çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Elazığ
  4. Diyarbakır
  5. Bursa
  6. GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı
  7. Roba Tekstil
  8. Şahinbey-Polateli Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Algan kimdir? Nereli? Daha önce nerede hangi kurumda çalıştı?
    1. Ahmet Algan kimdir? Nereli? Daha önce..
    2. Kadıköy'de lüks otelde intihar vakası!
    3. Kılıçdaroğlu rest çekti!
    4. İngiliz medyası resmen duyurdu!..
    5. Reha Denemeç kimdir?
    6. İçişleri Bakanlığı'ndan OHAL açıklaması!
    7. Trafikte sıkışınca aracın içinde.....
    8. ODTÜ'lülerin pankart savunması..
    9. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
    10. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    11. Kayıp Evrim'in anne-babası hakkında..
    12. Trabzonspor'dan Atiba bombası!
    13. 2018 Kurban bayramı 1000 TL ikramiyesi..
    14. Şarlatan Adnan Oktar'ın silahları..
    15. FETÖ'nün "bahçıvanı"a 22,5 yıl hapis..
    16. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına..
    17. Türkiye'yi reddedip, onlardan yardım..
    18. İşte Kadir ağabeyin öldürülmesi..
    19. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    20. Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!