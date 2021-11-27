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Gündem Diyarbakır'a asılan PKK paçavrası indirildi
Gündem

Diyarbakır'a asılan PKK paçavrası indirildi

Diyarbakır'da bir istinat duvarına asılan terör örgütü PKK paçavrası, polis ekipleri tarafından indirildi. Konuyla ilgili operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:29:00 -
Diyarbakır'a asılan PKK paçavrası indirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde istinat duvarının üzerindeki demir korkuluğa asılan PKK paçavrası polis ekiplerince indirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
DHA'da yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde yol kenarındaki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluğa asılan PKK paçavrasını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, paçavrayı indirdi. Bez parçası ve korkuluklarda parmak izi incelemesi yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

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