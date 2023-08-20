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Gündem Diyarbakır'a 43 şehirden gelen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Gündem

Diyarbakır'a 43 şehirden gelen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-20 14:32:00 -
Diyarbakır'a 43 şehirden gelen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Oğlu Yusuf Ödümlü’nün yolunu gözleyen anne Saadet Ödümlü oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Diyarbakır’a 43 farklı şehirden gelip HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
3 Eylül 2019 tarihinde toplam 43 farklı şehirden Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, bin 448 gündür evlatlarını HDP ve PKK'dan istiyor.
Oğlu Yusuf Ödümlü’nün yolunu gözleyen anne Saadet Ödümlü oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.
Oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını ileri süren anne Ödümlü, evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirterek, “Siirt’ten buraya oğlum için geldim. Oğlumu HDP kaçırıp PKK ya teslim etti. Oğlum, Allah rızası için çık gel, orası senin yerin değil. Devletin gücüyle bu PKK bitecek. Sizlerde buradaki annelerin gücüyle dağdan inip geleceksiniz. Onlar seni kandırdılar sende onları kandır çık gel. Yeter artık yaz kış demeden buraya gelip senin yolunu gözlüyorum hastayım demeden sıcakta buradayım seni alamdan hiçbir yere kalkmayacağım” dedi.
29 yıl sonra oğlunun dağda olduğunu öğrenen anne Hatun Yüceyurt ise evladı gelmeden buradan gitmeyeceğini vurgulayarak, "1993 yılından beri oğlumu arıyorum. Oğlumu arayıp bulamıyordum 29 yıl aradan sonra dağda olduğunu öğrendim. 2,5 yıldır buraya gelip annelere destek oluyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar da bu çadırdan hiçbir yere gitmeyeceğim” diye konuştu.

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