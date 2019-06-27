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Diyarbakır ve Urfa’da ‘periferik arter hastalıklarında güncel yaklaşımlar’ semineri

Memorial Diyarbakır Hastaneleri tarafından, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ‘periferik arter hastalıklarında güncel yaklaşımlar’ seminerleri düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:56
Diyarbakır ve Urfa’da ‘periferik arter hastalıklarında güncel yaklaşımlar’ semineri

Memorial Diyarbakır Hastaneleri tarafından, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ‘periferik arter hastalıklarında güncel yaklaşımlar’ seminerleri düzenlendi.


Memorial Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, Memorial Dicle Hastanesi Kalp Merkezi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Binali Mavitaş ve Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan ile Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fehmi Kaçmaz’ın katılımcı olduğu seminerde bölgedeki diğer kalp-damar cerrahisi uzmanları ve kardiyoloji uzmanları ile kalp hastalarının tedavisinde son gelişmeler konuşuldu. Seminerde, kalp sağlığının önemine vurgu yapan Dr. Abdurrahman Aktaş, “Böylesi bilimsel toplantılar, toplum sağlığı ve bilgileri güncelleme adına çok önemlidir. Bu nedenle akademik hekim kadromuzla birlikte bölgemizin hemen hemen her yerine gittik ve gitmeye devam ediyoruz. Bazen bölgedeki diğer hekimlerimizle bazen de halkla bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca merkezimizde yapılan özellikli işlemleri, görselleri ile birlikte değerli meslektaşlarımıza anlatıyoruz. Çok değerli bulduğum katılımlar için meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memorial Sağlık Grubu olarak bu tür etkinliklere her zaman destek verip zaman ayırıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.


Seminer daha sonra soru ve cevaplarla devam etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:56
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