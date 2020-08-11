Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Artık hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Herkesin bireysel olarak kurallara uyması, kendisine çekidüzen vermesi lazım." dedi.

Vali Karaloğlu, Gıda Toptancılar Çarşısı (DİGTOÇ) esnafını ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi, esnaflarla sohbet etti.

Karaloğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, hem dünyada hem de Türkiye'de pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Son günlerde Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerde bir miktar artış olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Buna bağlı olarak Diyarbakır'da da bayram sonrası rakamlarımızda artış var. Bu virüsü yenmek bizim elimizde. Basit kurallara toplum olarak hep beraber uyarsak, bu virüsü yeneceğiz. 3 basit kuralımız var temizlik, maske ve mesafe. Bu 3 basit kurala uyarsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumuş olacağız. Toplumda zaman uzadıkça insanlarda bize bir şey olmaz anlayışı da yerleşmeye başladı."

Virüsü taşıyarak sevdiklerinin ölümüne neden olmayı hiç kimsenin istemeyeceğini vurgulayan Karaloğlu, bu nedenle tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını isteyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kalabalık alanlarda mümkünse hiç bulunmayacağız, mecbursak süreyi kısaltacağız. Kafeye gidiyorsak az oturacağız, lokantaya giriyorsak yemeğimizi yiyip oradan uzaklaşmamız lazım. Artık hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Herkesin bireysel olarak kurallara uyması, kendisine çekidüzen vermesi lazım. Tedbir aldığımızda rakamların azaldığını görüyoruz ama tedbiri bıraktığımızda arttığını görüyoruz. Ne olur gereksiz kalabalıklarda bulunmayalım. 3 ay eğlence yapmazsak, 3 ay halay çekmezsek ne olur? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumuş oluruz. Zaten taziyeler şu anda yasak, yapılmasını istemiyoruz. İnşallah el birliğiyle bu virüsü yeneceğiz."

Vali Karaloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da eşlik etti.











