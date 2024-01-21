Diyarbakır ümmetin davasına sahip çıkıyor!

"Aksa Tufanı Zaferine Destek" yürüyüşü, saat 13.30'da merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nden başladı.

Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş Sur ilçesi Şeyh Said Meydanı'nda son buldu.

Diyarbakırlıların ellerinde taşıdıkları tevhid sancakları dikkat çekti. Yürüyüş boyunca tekbirler getiren grup adına yapılan açıklamada, şu mesaj verildi:

Bugüne kadar Gazze halkını hiçbir şekilde yalnız bırakmadık ve inşallah Gazze'deki işgal bitene kadar da bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Gazze halkının zaferine ramak kaldığı bir dönemde Filistin halkına moral vermek Müslümanlık görevimizdir. Kitlesel yürüyüşümüze destek veren tüm halkımızdan Allah razı olsun.