Diyarbakır TOKİ Kayapınar Üçkuyu konutları ne zaman teslim edilecek?

Diyarbakır TOKİ Kayapınar 720 konut projesi, 24 Haziran – 01 Temmuz 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edileceği açıklandı. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

TOKİ Türkiye genelinde konut yapmaya devam ediyor. Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu 720 Konut Projesinde hak sahipleri 24 Haziran – 01 Temmuz 2019 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır. Bu çerçevede ; Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan BCT Müşavirlik A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. Yatırılmayan taksitler varsa tamamı (gecikme faizleri ile birlikte) defaten ödenecektir. İdarece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına satışı yapılmış konutlar KDV'den muaftır. Bu nedenle teslim tarihinde, alıcılara İdaremizce, fatura kesilmeyecek, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeyecektir. Dolayısıyla alıcılardan KDV tahsilatına ilişkin ödeme dekontu/fatura talep edilmeyecektir.

Alıcılar adına, DASK Poliçesi ve Konut Paket Poliçesi düzenlenecek olup, Poliçe veya poliçe bedelinin ödendiğine dair dekont görülmeden teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Ödeme dekontunun bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca poliçe düzenlenmesi ve tahsilatların belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları konut teslim programında ilan edilen tarihte T.Halk Bankası Diyarbakır Diclekent şubesine başvuracaktır. Sigorta poliçe bedellerinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

- Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

- Sigorta Poliçe tutarı yatırıldığına dair belge.

- Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.