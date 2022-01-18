Hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği illerde yaşayanlar ise yarın yani 19 Ocak’ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Diyarbakır Şanlıurfa Adana okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba!

Diyarbakır

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda yarın kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.