Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü. 3 Ekim’de “Diyarbakır’ın huzuru bizim gururumuzdur” mottosu ile operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul’da toplam 84 adrese baskın yapıldı.

Gözaltına alınan 59 şüpheliden 5’i ifadesinin ardından, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 46 şüphelisi ise tutuklandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.