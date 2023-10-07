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Gündem Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları
Gündem

Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları

Yeniakit Publisher
2023-10-07 09:34:00 -
Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları

Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 59 şüphelinden 46’sı tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü. 3 Ekim’de “Diyarbakır’ın huzuru bizim gururumuzdur” mottosu ile operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul’da toplam 84 adrese baskın yapıldı.

Gözaltına alınan 59 şüpheliden 5’i ifadesinin ardından, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 46 şüphelisi ise tutuklandı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

YAHU KARDEŞİM İDAM EDİN DEMEYİN, SİZLER DEVLETEN VE HÜKÜMETEN İSTEYİN ,, TÜRKİYENİN KONUM COĞRAFYASI ÇOK KİRİTİK BİR NOKTADA OLDUĞUNDAN DOLAYI ,,, AVRUPA BAŞTA AMERİKA VE SİYONİSTLER İNGİLİZLER BU COĞRAFI *** ARTI TÜRKLERE ÇOK NEFRET DUYDUKLARI İÇİN ,, TÜRKİYE KOMŞULARINI TERÖR YUVASINA ÇEVİRMİŞ BUDA YETMEDİ BEŞİNCİ KOL TERÖRÜ,,,, FETÖ,,,CHP,,,İP VE HDP YANİ PKK YUVASINA ÇEVİRMİŞLER ,,,SİZLER NEDEN İDAM GETİMİYORSUNUZ,,,,, İLLAKİ AMERİKADAN İZİN ALMAK GEREK,,, BİZ ADİ BİR VATANDAŞ OLDUĞUMUZ HAL BİLİYORUZ ,,, İDAM GELMEDİKÇE,,,ANAYASA VE KANUNLAR,,,FULLYBİRGHT VE MARŞAL PLANI KALMADIKÇA BAĞIMSIZ DEĞİLSİNİZ,,, BİLİYORUZ BUNLARDAN DOLAYI İDAMI GETİRMEKTEN KORKUYORSUNUZ TÜRKLER KORKMAZ AMA HÜKMET KORKAK,,,,DAHA NE DİYEYİM EY ÜMMETÇİ VE MİLLİYETÇİ MEDYA,,,AKİT,,,, VESSELAM,,,,BUNLARI DAĞDAKİ ÇOBANDA BİLİYOR,,,
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