Diyarbakır merkezli 11 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 51 gözaltı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. resmi belgelerde sahtecilik, bozulmuş veya tarihi değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti ".

Araştırma kapsamında, hayvanlara mükerrer ve sahte küpeler takan, aşılama ve sevk işlemlerinde usulsüzlükler yapan, piyasaya sürülen, insan ve halk sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaların tanıtımına aracılık eden 14 kamu görevlisi, İlk bulgulara göre kamu kurumlarının yaklaşık 11 milyon lira kaybetmesine neden olan 77 şüphelinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı, 234 hayvan karnesi, 2 bin 210 orijinal, kullanılmayan hayvan künyesi, 2 bin 936 takılı ve sökülmüş hayvan künyesi, 4 hayvan künyesini çıkarmak için kullanılan pense, çok sayıda dijital malzeme, hayvan sevkıyatına ilişkin belgeler çek ve senet, 6 ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 kurusıkı silah, bu suçlardan temin edildiği düşünülen 435 bin lira ele geçirildi, 26 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.