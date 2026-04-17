Diyarbakır korkunç olayla sarsıldı
Diyarbakır korkunç bir olayla sarsıldı. Merkez Bağlar ilçesinde silahla eşini öldüren, kızını yaralayan zanlı tutuklandı.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde önceki gün Z.A'nın (72), silahla eşi K.A'yı (58) öldürdüğü, kızı H.A'yı (37) yaraladığı saldırıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.