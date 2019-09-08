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Diyarbakır HDP il ve ilçe yöneticilerine soruşturma açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişiler ve çocukların kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 20:48
Diyarbakır HDP il ve ilçe yöneticilerine soruşturma açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarında çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocukları kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocuklarını kandırarak terör örgütüne HDP’lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 

Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 16 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır.

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:48
  1. Diyarbakır
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