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Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na ikinci operasyon! 50 HDP'li gözaltında

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:32
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na ikinci operasyon! 50 HDP'li gözaltında

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:32
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı
  3. Operasyon
  4. Açlık grevi

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  • Hilâl Hilâl 31 dk önce
    Bu domuzlar akşamakebabyer hiçbiri açtıktange.ermedi keşkege.erselerde kurtulsakermeni p...lerinden.
  • hülya aydınhülya aydın48 dk önce
    çok güzel vaktini hiç kaçırmadan bunlara haddini bildirmek gerekir. memleketin bekası için bunların temizlenmesi gerek. istanbulda veya yurdun her yerindeki pkk lı kürtlere sorulsa size devlet verdik gidin oraya yerleşin! hiçbirisi gitmez. orada devlet kurup da kime verecekler. hadi devlet kurdular diyelim. onları yurdun diğer yerlerinde kim yaşatmak isteyecek. kaos bu şekilde çıkar ve önü asla alınmaz. herşeyi vaktinde yapmak çok önemlidir. lütfen az önce bahsettiğim durumlardan korunmak için, bunları açıkca belirtelim. yani hadi doğu ve güneydoğu eyalet oldu. oraya asla dönmezler. hepsi evinin ve malının olduğu yerde kalır. oturduğum yerde çingene gibi dolaşıyorlar ama altlarında lüks arabalar herşeyleri var. türklerden daha zengin edildiler. daha ne istiyorlar. vatandaşı olmayacakları devleti ne yapacaklar. sadece kaos yartılıyor. teşekkürler.
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